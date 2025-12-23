Real Madrid forvandler Bernabéu stadion til en julepark i ligapausen

HQ

LaLiga har stoppet for i år, og fortsetter ikke før 2. januar for kampdag 18 av 38. Real Madrid er tilbake i turneringen 4. januar, mot Real Betis på Bernabéu, så i mellomtiden er stadionet deres ledig. Klubben, som er desperat etter å bruke arenaen på alle mulige måter for å kompensere for mangelen på konserter (de harikke lov til å arrangere konserter på grunn av støynivået), har bestemt seg for å gjøre den om... til en mini-temapark.

Fra 23. til 31. desember forvandles Bernabéu til det de kaller "verdens største snøball". Takket være det uttrekkbare taket kan stadionet forvandles til et innendørs spillested, og for første gang har de gjort det om til en liten juletema-park, med skøytegulv, små barneattraksjoner som en karusell eller støtfangerbåter på is, og kanskje mest oppsiktsvekkende, en stor sklie som kommer ned fra tribunen.

Den dårlige nyheten er at billettene ble utsolgt i løpet av noen timer for flere måneder siden, og det er ingen annen måte å komme inn i denne minitema-parken for hele familien på. Alt foregår inne på fotballbanen, noe som selvsagt begrenser den fulle kapasiteten.

Real Madrid ønsker å bruke Bernabéu så mye som mulig

Real Madrid har brukt rundt 1,76 milliarder euro på å renovere Bernabéu-stadionet, og selv om de har brukt det til spesielle arrangementer som en NFL-kamp, har de ikke klart å gjøre det om til et konsertlokale på grunn av juridiske problemer med naboene. I rettssaker mellom klubben og myndighetene i Madrid har rettsvesenet for det meste tatt de lokale innbyggernes parti, og mange føler at de lokale myndighetene prioriterer klubbens interesser fremfor innbyggernes...