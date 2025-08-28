Real Madrid forventer å signere denne Bayern München-forsvareren gratis neste år

HQ

Real Madrid vet at de er en av de mest ettertraktede klubbene i verden, så de bruker ofte en strategi når de signerer nye spillere: Vent til de går ut av kontrakten og få dem gratis, i stedet for å betale millioner til eierne. Det finnes selvfølgelig unntak, som da han sikret seg den unge forsvarsspilleren Dean Huijsen for 60 millioner euro til Bournemouth i sommer, den dyreste forsvarsspilleren og også den dyreste spanske spilleren som Real Madrid noensinne har signert.

Men det er slik de signerte Trent Alexander-Arnold i år og, mer kjent, Kylian Mbappé i fjor, og ventet på at han skulle avslutte kontrakten med PSG. Selv om det skjedde senere enn Florentino Pérez ønsket, har det allerede gitt resultater. Klubben tenker allerede fremover, og et av målene neste år ser ut til å være Dayot Upamecano, ifølge tyske BILD.

Den franske midtstopperen, 26 år gammel, avslutter kontrakten sin med Bayern München i juni 2026, hvor han har spilt siden 2021, og signerte for 42,5 millioner euro fra Leipzig. Spilleren, som har basert spillestilen sin etter Sergio Ramos, har også spilt noen kamper for Frankrike, men i Bayern er han en av nøkkelspillerne i den vanlige startoppstillingen. Ifølge BILD er forhandlingene med Bayern på vent, ettersom han har blitt fortalt at Real Madrid ser på ham som en potensiell erstatter for Rudiger og en viktig brikke i Real Madrids forsvar, der Alaba og Militao er usikre på om de får fornyet kontrakt.