Real Madrid går glipp av vinterens transfermarked og fokuserer på sommersigneringene, ifølge kilder

Real Madrid har slitt gjennom hele første halvdel av sesongen med utallige skader, der noen spillere har vært ute i noen uker, mens andre har vært ute i flere måneder eller til og med hele sesongen, slik tilfellet var med Dani Carvajal og Eder Militão, som ødela leddbåndene i knærne.

I tillegg til de dårlige resultatene sammenlignet med forrige sesong, var det mange fans som krevde at Real Madrid skulle gjøre nye signeringer på vinterens overgangsmarked for å styrke resten av sesongen.

Men de siste ukene har optimismen kommet tilbake til den hvite klubben etter å ha passert Barcelona på Liga og løftet et nytt trofé, FIFA Intercontinental Club, samt en bedre oppvisning fra Kylian Mbappé. Alt dette betyr at Real Madrid, ifølge innsidere, ikke vil signere nye spillere i vinter, og vil i stedet fokusere på sommermarkedet, slik det har vært planen hele tiden.

For andre halvdel av sesongen forventes det at David Alaba vil fungere som en "vintersignering": den østerrikske forsvarsspilleren har ikke spilt siden 17. desember 2023, da han ble skadet. Men alt tyder på at han blir frisk innen januar 2025, noe som vil styrke den defensive siden av laget.

Resten av hullene i troppen vil bli fylt av spillere som har fått nye oppgaver, som Tchouameni i midtforsvaret, Lucas Vázquez på høyrekanten som erstatter for Carvajal, eller egenproduserte Raúl Asencio, som ble forfremmet fra Real Madrids B-lag etter at Militão ble skadet.

Så hvem vil Real Madrid forsøke å signere i sommer? De mest åpenbare kandidatene ser ut til å være Alphonso Davies til venstrebacken og Trent Alexander-Arnold til høyrebacken. Begge har kontrakt ut neste år, men klubbene deres, Bayern München og Liverpool, presser på for å få dem til å forlenge.