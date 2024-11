Real Madrid har allerede funnet en erstatter for Carlo Ancelotti midt i sesongen dersom resultatene ikke bedrer seg

HQ

Carlo Ancelotti har vært under kritikk en stund nå etter Real Madrids humpete sesong, med tre tap i Champions League etter fem kamper, noe som gjør at laget dingler over nedrykksstreken.

Mye har blitt sagt om Mbappés manglende presisjon og selvtillit, om lagets manglende intensitet, men mange kritikere beveger seg rundt Ancelotti og hans konservative tilnærming og motvilje mot å gjøre endringer i et opplegg som ikke fungerer som det skal.

Står den italienske treneren, som har vunnet tre Champions League med Real Madrid, i fare for å få sparken fra klubben? Den muligheten har versert den siste tiden, og ifølge innsidere i Real Madrid kan det skje relativt snart.

Personen som Real Madrid har valgt til å erstatte Ancelotti midt i sesongen

Den utvalgte vil være en mann fra innsiden av klubben: Santiado Solari, fotballdirektør siden i fjor, kan bli utnevnt som Ancelottis erstatter for resten av sesongen.

Argentineren var allerede manager for klubben mellom oktober 2018 og mars 2019, da han fikk sparken og ble erstattet av Zidane etter dårlige resultater.

Den spanske journalisten Roberto Morales har skrevet at klubben i et par uker har sagt at Solari "skal være forberedt".

Som Relevo forklarer videre, er planen at Solari skal erstattes av en ny, ekstern trener fra og med 2025-sesongen. Men akkurat nå vil de ha noen som har klubbens tillit, og de har heller ikke råd til å gjøre for mange utlegg.

Klubben vurderer på ingen måte å hente en ekstern trener midt i sesongen, så akkurat nå ser det bare ut til å være to mulige veier: Carlo Ancelotti er fortsatt trener ut sesongen, eller så hopper Solari inn og erstatter ham midt i sesongen. Hva som skjer, vil avhenge av resultatene i de neste kampene.