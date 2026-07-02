Real Madrid har offisielt avsluttet samarbeidet med basketballtreneren Sergio Scariolo etter den første sesongen uten trofeer siden 2011

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Real Madrid har offisielt kunngjort at basketballtreneren Sergio Scariolo forlater klubben, etter basketballagets første sesong uten trofeer siden 2011. «Real Madrid C. F. og Sergio Scariolo har i fellesskap blitt enige om å avslutte hans periode som hovedtrener for førstelaget i basketball», opplyser klubben. Det har vært rapporter om at den hvite klubben skal betale fem millioner euro i kompensasjon til Scariolo for å ha brutt kontrakten to år før tiden.

Dette var den italienske trenerens andre periode i Real Madrid, etter perioden 1999–2002. I Spania er han mest kjent for å ha vært hovedtrener for det spanske landslaget i flere perioder, en periode som ble avsluttet i fjor. Som trener for laget vant han sølvmedalje i OL i London 2012, bronsemedalje i Rio 2016, VM i 2019 og fire EuroBasket-titler (2009, 2011, 2015 og 2022).

I løpet av sesongen 2025/26 noterte han seg for 58 seire og 28 tap, men tapte tre finaler. I en video på sosiale medier sa han at han «med ydmykhet og stolthet kan si at vi har oppnådd» målet om å bringe Real Madrid tilbake til det høyeste nivået i den europeiske konkurransen, og at laget led under mange skader i de siste delene av sesongen.

Real Madrid bestemte seg for å ansette Pedro Martínez, trener for Valencia Basket, årets gjennombruddslag i Spania: første deltakelse i EuroLeague-finalen, spansk Supercup (seier over Real Madrid) og spansk liga (seier over Barça). Martínez’ avgang til Real Madrid har vakt opprør i Valencia-laget...