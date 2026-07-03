Real Madrid har sendt ut en offisiell uttalelse om Enzo Fernández, men ikke den de fleste hadde forventet

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Real Madrid har stengt døren for Enzo Fernández: klubben «har ingen intensjon om å gjennomføre en slik overgang», som det fremgår av en uttalelse sendt ut fredag, for å stoppe ryktene om at den argentinske midtbanespilleren fra Chelsea var et overgangsmål denne sommeren.

«I lys av informasjonen og uttalelsene som har kommet frem de siste dagene angående en påstått interesse fra Real Madrid C. F. for spilleren Enzo Fernández, ønsker klubben å presisere at den ikke har gjort noen forsøk, verken direkte eller indirekte, på å hente den nevnte spilleren, og at den dessuten ikke har noen intensjon om å gjennomføre en slik overgang», sa de, og uttrykte sin «dypeste respekt for Enzo Fernández, en stor fotballspiller hvis karriere og kvaliteter er allment anerkjent».

De siste ukene har mange medier hevdet at det var nesten sikkert at Real Madrid ville signere spilleren. Den spanske klubben har signert Bernardo Silva som midtbanespiller etter at han forlot Manchester City, men mange forventer at de i det minste vil forsøke å signere en annen høyprofilerte midtbanespiller, og navnene Rodri og Mateus Fernandes – som nylig ble hentet av Tottenham – har også vært nevnt.

«Real Madrid beklager at det, til tross for at fakta er klare og at klubben ikke har foretatt seg noe, fortsatt spres informasjon som ikke stemmer med virkeligheten og som bare bidrar til å skape forvirring blant supporterne og unødvendig skade for de involverte organisasjonene og personene.»