Real Madrid har tre muligheter til å hente seg inn etter Clásico-tapet foran fansen på Bernabéu

5-2: Tapet mot Barcelona i den spanske supercupfinalen på søndag er en tøff pille å svelge for Real Madrid. Heldigvis trekker laget seg tilbake til hjemmebane denne uken, og de tre neste kampene, i tre forskjellige turneringer, vil bli spilt foran de lokale supporterne på Santiago Bernabéu, alle i løpet av syv dager.

Den første kampen spilles torsdag 16. januar kl. 21:30 CET (20:30 GTM) mot Celta de Vigo, i åttendedelsfinalen i Copa del Rey, eller den spanske cupen. I forrige runde av turneringen slo Real Madrid et tredjedivisjonslag, Deportiva Minera, med 5-0. Men Celta de Vigo, et lag fra den nordlige regionen Galicia, er et mye tøffere lag, som for øyeblikket ligger på 12. plass i LaLiga. Deres forrige møte denne sesongen endte 2-1, med mål av Mbappé og Vinícius.

Søndag 19. januar er Real Madrid tilbake i LaLiga, en turnering hvor de ligger på andreplass, ett poeng bak Atlético de Madrid, men fem over FC Barcelona. Klokken 16:14 CET spiller de mot Las Palmas, men uten Vinícius Jr. som må sone to kampers karantene etter det røde kortet han fikk i Valencia.

Til slutt, onsdag 22. januar, er Champions League tilbake, og Real Madrid er forpliktet til å vinne hvis de vil kvalifisere seg til neste "playoff"-runde, mot Salzburg, et lag som bare har vunnet én av seks kamper i ligafasen.