Real Madrid holdt et minutts stillhet for Javier Dorado, tidligere spiller som døde av leukemi, men det ble buet Noen Atleti-fans buet til og med under et minutts stillhet på Bernabéu.

HQ Tirsdag Champions League kampen mellom Real Madrid og Atlético de Madrid, som ble spilt på Santiago Bernabéu, hadde et minutts stillhet til minne om Javier Dorado, en tidligere Real Madrid-spiller som døde 27. februar, 48 år gammel, av leukemi. Dorado, født i 1977, var et ungdomsprodukt fra Real Madrid, og startet på de lavere lagene i klubben før han debuterte på førstelaget i 1999. Han spilte ikke mye på førstelaget, men var med i troppen som vant Champions League i 2000. Resten av karrieren tilbrakte han i første- og andredivisjonsklubber i Spania, blant annet i Sporting Gijón i Asturias, nord i Spania, samt Mallorca og Rayo Vallecano. Dessverre ble det stille øyeblikket til minne om deres tidligere spiller, som døde altfor ung, skjemmet av buing fra noen av Atlético de Madrid-fansen. 4 000 Atlético-fans var på stadion. Selv om bare noen få av dem buet, var det nok til å bli hørt på hele stadion. Det førte til en spontan respons med applaus under det stille øyeblikket for å dekke over buingen. Atletis manager Diego Pablo Simeone sluttet seg tilsynelatende til applausen. Real Madrid CF