Real Madrid inngår muntlig avtale med Konaté: Tidligere Liverpool-forsvarer vil komme etter valget

Real Madrid er for tiden midt i valgprosessen, men dersom spådommene slår til og Florentino Pérez fortsetter som president, vil Ibrahima Konaté bli sommerens første nysignering, etter at den franske forsvarsspilleren bestemte seg for ikke å signere ny kontrakt med Liverpool. Tirsdag ble det ifølge El Chiringuito og Fabrizio Romano rapportert at Konaté vil signere en fireårskontrakt.

Konaté var et mål for Real Madrid allerede forrige sesong, og enkelte rapporterte at den spanske klubben hadde mistet interessen for spilleren etter Liverpools dårlige sesong. Men da Konaté bestemte seg for ikke å fortsette i Liverpool, fornyet Real Madrid interessen ettersom det ville bli betydelig billigere.

Konaté vil uansett være en av de minst tre nye forsvarsspillerne som klubben ønsker å signere i sommer, ifølge AS, for å kompensere for avganger (Carvajal og Alaba forlater klubben) og langvarige skader (Militao og Mendy), og hans erfaring med å spille med Mbappé på det franske landslaget gjør ham ideell for Real Madrid.