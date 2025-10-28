Real Madrid-kaptein Carvajal pådrar seg en ny skade én dag etter at han var tilbake i El Clásico

HQ

Dani Carvajal, Real Madrids førstekeeper, har blitt skadet igjen én dag etter at han returnerte til banen, og kan gå glipp av resten av 2025. Han har fått påvist en løshet i høyre kneledd, og vil gjennomgå en artroskopi, som kan ta mellom én og tre måneder å leges.

Den 32 år gamle høyrebacken pådro seg en korsbåndsskade i oktober 2024, og det er i det samme kneet legene nå har funnet dette løse legemet. Etter å ha gått glipp av mesteparten av 2024/25-sesongen, og kom tilbake helt på tampen av sesongen, ble høyrebacken skadet igjen i et tap mot Atlético de Madrid for en måned siden. Han spilte noen minutter som innbytter i el Clásico (og deltok i slagsmålet på slutten av kampen, der han hånte Lamine Yamal).

Xabi Alonso må nå sette sin lit til Trent Alexander-Arnold, som har pådratt seg en skade, men som er friskmeldt (han ble innkalt til søndagens kamp, selv om han ikke spilte), og Fede Valverde, som har blitt tvunget til å spille i den posisjonen.