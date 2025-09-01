Real Madrid klager på spanske dommere etter kontroversiell kamp med tre annullerte mål

HQ

Real Madrid har startet ligasesongen med 3/3 seire, og er det eneste laget ved siden av Athletic Club som har tatt de første ni poengene etter at FC Barcelona snublet i Vallecas. Klubben har mange ganger klaget på dommerne i Spania, og hevder at de ofte blir skadelidende av dommeravgjørelser. Sist lørdag, i 2-1-seieren mot Mallorca, føler de at dommerne nok en gang gikk imot dem.

Til tross for seieren, med mål av Arda Guler og Vinícius Jr. skal klubben være sinte fordi dommeren annullerte tre mål. Et av dem, med en offside på bare noen centimeter av Kylian Mbappé: De føler at bildet som vises på TV og til dommeren for å avgjøre at det var offside, kanskje ikke er pålitelig, og ettersom ballen ikke har sporing, slik den gjorde i VM, går teknologien fortsatt gjennom det menneskelige øyet.

Det andre målet er imidlertid mer problematisk, ettersom det fortsatt pågår en debatt om hvorvidt dommeren burde ha annullert målet eller ikke: Guler berørte ved et uhell ballen med hånden (etter en retur), i en handling som dommeren trodde det var rett før målet. Ifølge reglene skal målet rettmessig annulleres i slike tilfeller, men ikke alle mener at regelen bør anvendes i denne situasjonen.

Som et resultat av dette fortsetter klubben ifølge As sin kritikk mot CTA (Den tekniske dommerkomiteen i Spania), og hevder at til tross for at Medina Cantalejo og Clos Gómez, tidligere ledere av CTA, har gått av, har CTA fortsatt bånd til José María Enríquez Negreira, tidligere visepresident i komiteen frem til 2018, som ble etterforsket for å ha tatt imot bestikkelser fra FC Barcelona.