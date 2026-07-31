Real Madrid kommer med en overraskende kunngjøring om en ny spiss få timer etter å ha solgt Gonzalo

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Bare timer etter at Real Madrid fullførte salget av Gonzalo García til Fulham, har de signert en ny spiss fra LaLiga-klubben Levante: Carlos Espí, en 21 år gammel spiss, som er signert for fem sesonger, frem til juni 2031, og som spiller for de spanske U-19- og U-20-lagene. Den raske signeringen ble kunngjort torsdag kveld, til tross for at han de siste ukene har vært koblet til en overgang til Hull City.

Real Madrid vil betale utkjøpsklausulen på 25 millioner euro til Levante (til sammenligning tjente de 40–45 millioner euro på salget av Gonzalo García, og det er bare for 70 % av spilleren, mens de beholder rettighetene for et fremtidig salg). Espí, som er et produkt av Levantes egen ungdomsakademi i Valencia, scoret 20 mål på tre sesonger. I Real Madrid forventes han å fylle tomrommet etter Gonzalo, nemlig som innbytter for Kylian Mbappé. Dette signeringen kaster ytterligere tvil over fremtiden til brasilianeren Endrick, som ville konkurrere med Espí om spilletid: selvfølgelig er det ingen som egentlig vet hvordan José Mourinhos planer vil se ut...

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