Real Madrid krever stor kompensasjon fra UEFA: Angivelig 4,5 milliarder euro på grunn av Super League-avgjørelsen

Real Madrid ønsker en stor kompensasjon fra UEFA for "skadene klubben har lidd" under det nå tilsynelatende mislykkede forsøket på å opprette "Super League", en turnering som skulle konkurrere med UEFA Champions League. Ifølge Real Madrid brukte UEFA sin dominerende makt til å forby klubber å delta i Super League, eller i forlengelsen av dette enhver annen alternativ konkurranse som ville motarbeide interessene til UEFA, det europeiske fotballforbundet som driver Champions League, tidligere Europacupen.

Real Madrid fikk støtte av EU-domstolen i desember 2023, som slo fast at UEFA opptrådte ulovlig og konkurransebegrensende ved å true med å straffe klubber som ville bli med i den foreslåtte Super League. Dommen tvang UEFA til å endre retningslinjene sine.

En annen kjennelse i favør av Real Madrid ble avsagt i går av provinsdomstolen i Madrid, Audiencia Provincial, som avviste ankene fra UEFA, LaLiga og det spanske fotballforbundet (RFEF) i mai 2024, som beordret dem til å stanse motstanden mot en parallell europeisk turnering fordi de mente at de misbrukte sin dominerende stilling.

"Avgjørelsen bekrefter at UEFA har brutt EUs konkurranselovgivning i Super League-saken, i tråd med EU-domstolens avgjørelse, ved å misbruke sin dominerende stilling", sier klubben.

"Klubben kunngjør at den vil fortsette å arbeide for den globale fotballens og supporternes beste, samtidig som den ber om kompensasjon fra UEFA for de betydelige skadene den har lidd", sier klubben i en uttalelse. Kompensasjonen til Real Madrid og A22 (selskapet som står bak Super League) kan ifølge AS komme opp i 4,5 milliarder euro, som følge av skader, tapt fortjeneste og omdømmetap.

Krigen mellom Real Madrid og UEFA vil fortsette, med eller uten Super League

Real Madrid sier at de kjemper for "fotballens beste", og presser på for reformer som "mer transparent styring, økonomisk bærekraft, beskyttelse av spillernes helse og forbedringer av supporteropplevelsen, inkludert gratis og globalt tilgjengelige seermuligheter". Samtidig sier UEFA i sin egen uttalelse at de vil fortsette å "sikre enheten i europeisk fotball (...) bygget på sportslige meritter, åpen tilgang, solidaritet og beskyttelse av fotballpyramiden".

