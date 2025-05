Real Madrid kunngjør den første offisielle signeringen i Xabi Alonso-æraen

HQ

Sommerens første signering for Real Madrid er nå offisiell: Dean Huijsen. Den 20 år gamle midtstopperen har blitt bekreftet av klubben allerede før Trent Alexander-Arnold eller trener Xabi Alonso, med en offisiell uttalelse som bekrefter at den nederlandskfødte, men spanske landslagsspilleren signerer for fem år, frem til 30. juni 2030.

For en uke siden pekte alt i retning av at Huijsen skulle til Chelsea eller et annet Premier League-lag. Den unge spilleren foretrakk imidlertid å signere for Madrid, og selv om den hvite klubben i utgangspunktet var motvillig til å betale utkjøpsklausulen på 50 millioner pund (58 millioner euro) fra Bournemouth, kan Xabi Alonsos innflytelse ha bidratt til en rask signering av spilleren, som forventes å komme til klubben i tide til FIFA Club World Cup i USA neste måned.

Real Madrid trenger å styrke forsvaret, og i tillegg til Huijsen og Alexander-Arnold har et annet navn blitt nevnt i det siste: Álvaro Carreras, venstreback fra Benfica. Nok en spansk spiller som kan øke tilstedeværelsen av spanske landslagsspillere i Real Madrid.