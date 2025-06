Real Madrid kunngjør offisielt signeringen av "deres egen Lamine Yamal"

HQ

Real Madrid har offisielt annonsert sin nye spiller: Franco Mastantuono blir Real Madrid-spiller fra 14. august 2025, på en seksårskontrakt frem til 2031. Den argentinske spilleren, som fortsatt bare er 18 år, kommer fra River Plate, og VM for klubblag blir den siste turneringen han spiller med dem. Real Madrid ønsket at han skulle komme tidligere, mens klubben ønsket at han skulle bli til desember, slik at han kunne spille Libertadores med dem.

Til slutt ble det inngått en avtale som innebærer at Franco slutter seg til Real Madrid 14. august, samme dag som han fyller 18 år, noe som betyr at han spiller VM med River Plate, men går glipp av pre-season med Madrid. Klubben setter imidlertid store forhåpninger til ham, kanskje for store.

Ifølge den spanske sportsjournalisten Manu Carreño drømmer de i klubben om å gjøre ham til en "Lamine Yamal kledd i hvitt", slik at de i nær fremtid kan gjenskape en rivalisering som den tidligere mellom Leo Messi og Cristiano Ronaldo som forsvarte fargene til FC Barcelona og Real Madrid.

Det er mye å forvente for den offensive midtbanespilleren, som bare er én måned eldre enn Yamal, men som fortsatt ikke har noen klar plass på laget: Den eneste måten han får regelmessige minutter i troppen på, er hvis noen andre blir satt på benken, som Bellingham, Arda Guler, Rodrygo eller Brahim.