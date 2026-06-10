Real Madrid la inn et bud på 150 millioner euro for Julián Álvarez, og Atleti svarte med sarkasme

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Situasjonen rundt Julián Álvarez tok en bisarr vending. Tirsdag ettermiddag sendte Real Madrid ut en uttalelse der de bekreftet at spilleren som klubbpresident Florentino Pérez for en uke siden antydet kunne bli den nye «galáctico» for 150 millioner euro, faktisk var den argentinske spilleren fra naboklubben Atlético de Madrid.

«Real Madrid C. F. kunngjør at de, etter styremøtet som ble avholdt i dag, har gitt et tilbud på 150 millioner euro til Club Atlético de Madrid for spillerrettighetene til Julián Álvarez», skrev den hvite klubben. «Etter å ha gjennomgått og vurdert tilbudet, har Club Atlético de Madrid uttrykt sin takknemlighet for forslaget, som er fremsatt innenfor rammen av de gode relasjonene mellom de to klubbene, og har avvist det med henvisning til spillerens utkjøpsklausul.»

Atlético de Madrid svarte via sosiale medier med sarkasme, latter-emojier og en spottende melding: «Dere må ha forvekslet høflighet med takknemlighet, men for å fjerne enhver tvil: vi takker dere ikke for noe», at de fikk dem til å le mer enn Barcelona, og at de, gitt det gode forholdet mellom presidentene deres, burde slutte å «stjele» spillere fra akademiet deres.

Det er en lignende tone som den som ble brukt mot FC Barcelona da den katalanske klubben angivelig ga et tilbud på 100 millioner euro for Álvarez, hvor Atleti benektet å ha mottatt noe tilbud og sa at spilleren ikke er til salgs.

Atlético de Madrid minner om at Julián Álvarez har en utkjøpsklausul på 500 millioner euro, som beskytter ham mot alle klubber over hele verden, og alt tyder på at den argentinske spilleren vil forbli i Atleti neste sesong...