Real Madrid-legenden Dani Carvajal forlater klubben ved sesongslutt

Real Madrid kunngjorde at kaptein Dani Carvajal, 34 år gammel, en av klubbens mest rutinerte spillere (den eneste som er igjen fra startoppstillingen i Champions League-finalen i 2014), forlater klubben ved sesongslutt, ettersom klubben ikke forlenget kontrakten hans. Den 34 år gamle høyrebacken har tilbrakt 23 år i klubben, fra ungdomslagene til førstelaget, og tilbrakte kun ett år (2012-13) i Bayer Leverkusen på lån.

Siden 2013/14 har han vært en integrert del av laget som har vunnet seks Champions League-titler. Totalt har han vunnet 27 trofeer, bare ett mindre enn Luka Modric, som har rekorden for flest kollektive titler i klubben. Hans kanskje største øyeblikk var i 2024, da han gikk fra å score et mål i Champions League-finalen (ett av de 14 målene forsvarsspilleren har scoret på 450 kamper med A-landslaget) og bli kåret til Man of the Match, til å være kaptein for det spanske laget som vant UEFA Euro 2024 to måneder senere.

De to siste sesongene har imidlertid vært preget av alvorlige skader, inkludert en korsbåndskade i oktober 2024, og han har blitt satt på sidelinjen til fordel for Trent Alexander-Arnold, og det ryktes at han ble satt på benken med vilje av trener Álvaro Arbeloa på grunn av fiendskapet mellom de to spillerne da de begge spilte sammen for Real Madrid. Carvajal er ikke inkludert i den foreløpige 50-mannslisten til VM 2026.

Søndagens kamp på Bernabéu mot Athletic, den siste for sesongen, blir avskjedskampen for spilleren, men det forventes at flere Real Madrid-spillere blir solgt eller ikke får fornyet kontrakt denne sesongen, ettersom det forventes en større omrokkering i garderoben med Mourinho som ny trener...