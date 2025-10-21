Real Madrid lider nok et tilbakeslag med Bernabéu: Høyesterett i Madrid blokkerer byggingen av nye parkeringsplasser

HQ

Real Madrid har blitt beordret av Madrid High Court of Justice (TSJM på de spanske initialene) til å stoppe arbeidet med den planlagte nye underjordiske parkeringsplassen ved siden av det ombygde Santiago Bernabéu-stadionet, et arbeid utført av klubben med den opprinnelige godkjenningen fra byrådet.

En sammenslutning av naboer i nærheten av stadion, som også har klaget på støynivået fra konserter og klart å stoppe feiringen av musikkarrangementer på stadion, har nå bedt om å få stanset byggingen av parkeringskjelleren på grunn av plagene for de lokale beboerne, først på grunn av arbeidene og senere på grunn av den store trafikken på dager med arrangementer på stadion. Allerede i mai 2024 annullerte det øverste rådet i byen konsesjonen fra byen til Real Madrid for byggingen av parkeringsplassene, men både fotballklubben og byrådet anket.

Over et år senere avviser domstolen ankene fra klubben og byen Madrid. De argumenterer med at klubben ikke har klart å si hvordan dette arbeidet vil være til fordel for allmennheten, og at den eneste parten som vil dra nytte av arbeidet er Real Madrid C.F., en privat enhet.

Fotballklubben og ordføreren i byen, José Luis Martínez Almeida, hevder at byggingen av den nye underjordiske parkeringsplassen, og en 650 meter lang tunnel som forbinder den nye parkeringsplassen med en eksisterende offentlig parkeringsplass, vil bidra til å avlaste trafikken i området. Men høyesterett i Madrid sier at "mangelen på plasser som kan fylles til dette formålet for beboerne i området, kan på ingen måte sammenlignes med den forutsigbare miljøskaden for dem og resten av innbyggerne generelt".

Grunner til å stoppe byggingen av parkeringsplassen inkluderer "den mulige fjerningen av trær og grønne områder som vil medføre utførelsen av arbeidene, samt trafikkmetningen og økningen i atmosfærisk og akustisk forurensning som vil føre til økningen i biltrafikken i området, hvis ulempe vil bli langt oppveid i anledning feiringen av arrangementer på stadionet til Real Madrid, C.F., enhet som vil dra nytte av den planlagte utførelsen."

Real Madrid og Madrid kommune er dømt til å betale henholdsvis 12 000 euro og 6 000 euro for å dekke saksomkostninger, og har nå 30 dager på seg til å anke saken på nytt.