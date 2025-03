Real Madrid lover at de aldri mer skal spille med mindre enn 72 timers hvile

HQ

Det går visst ikke en uke uten at Real Madrid klager over noe... selv om de denne gangen ikke klager over konspirasjonsteorier mot dem, men ønsker å beskytte spillernes helse. Og klubben, gjennom sin offisielle TV-kanal, og senere gjennom sin trener Carlo Ancelotti på pressekonferansen, sa at de vil nekte å spille en kamp uten minst 72 timers hviletid mellom kampene.

Forrige uke spilte de en Champions League-kamp onsdag kl. 21.00 (som gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse), og på lørdag spilte de en ligakamp kl. 18.30 mot Villareal. De vant begge, på lørdag takket være en inspirert Kylian Mbappé, men utmattelsen var tydelig blant spillerne, hvorav de fleste nå skal reise til hjemlandet for å spille med sine landslag.

"Vi må takke spillerne for den monumentale innsatsen de har lagt ned siden 3. januar. I dag er siste gang vi spiller en kamp uten 72 timers hvile. Vi ba LaLiga to ganger om å endre det, men ingenting skjedde", sa Ancelotti. Men ifølge LaLiga, via Relevo, ba ikke Real Madrid om en endring før tidene ble annonsert, og da de forsøkte å be dem om å endre dem, var det utdatert. Senere svarte Javier Tebas, presidenten i LaLiga, på en tweet at Emilio (Butragueño, Real Madrids direktør) faktisk hadde bedt om at ligakampen skulle spilles lørdag 28. mars kl. 21.00 i stedet for kl. 16.15, noe som ville gitt dem færre timer før neste kamp tirsdag 1. april.

Mer hvile mellom kampene er den eneste måten å forebygge flere skader på, mener eksperter

Den vanlige kryssilden av beskyldninger fulgte mellom klubben og LaLiga, men det som er sikkert er at Real Madrid har rett til å klage for ikke å la spillerne hvile nok, ettersom medisinske eksperter sier at minst 72 timer er den anbefalte tiden for muskelrestitusjon, noe som er den beste og eneste måten å forhindre det økende antallet skader i fotball, noe som setter spillernes helse i fare, ifølge en fysioterapeut som Relevo har spurt.

Mandag kunngjorde FC Barcelona at de vil anke det spanske fotballforbundets avgjørelse om å arrangere den utsatte kampen mellom Barça og Osasuna den 27. mars, bare 48 timer etter kampene mellom Brasil og Uruguay og Brasil og Argentina (der Raphinha og Araújo spiller).

Den spanske fotballspillerforeningen (AFE) publiserte en uttalelse der de minner om at kriteriet om minst 72 timer mellom kampene også er satt av FIFPRO, det internasjonale forbundet for profesjonelle fotballspillere, og legger til at i forrige helgs kampdag ble fire lag tvunget til å spille med mindre enn 72 timers hviletid på grunn av sine kamper i europeiske turneringer: Real Madrid (i Champions League), Real Sociedad, Athletic Club (i Europa League) og Real Betis (i Conference League).