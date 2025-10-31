Real Madrid-manager Xabi Alonso løser situasjonen med Vinícius Jr: "Han snakket fra hjertet, jeg var veldig fornøyd"

HQ

Real Madrids manager Xabi Alonso har tatt et oppgjør med Vinícius Jr. og hans stygge reaksjon da han ble byttet ut under El Clásico forrige helg, noe som førte til at brasilianeren sendte en unnskyldning til fansen, lagkameratene og klubben... men utelot manageren.

Mange rapporter har pekt på hvordan Vinícius, enten det var med vilje eller ikke, ikke nevnte Alonso i uttalelsen, men Xabi Alonso ønsker ikke å grave dypere. "For meg var det en veldig verdifull uttalelse der Vini snakket ærlig. For meg er det viktigste det han sa til fansen og klubben. Vi tenker allerede på hva som blir det neste."

Alonso sa også at Vinícius snakket med ham og resten av laget, selv om det er uvisst om de snakket privat. "Han snakket fra hjertet. Vi hadde et møte med alle, og Vinícius var upåklagelig. Jeg var veldig fornøyd. Fra det øyeblikket var saken avgjort for meg."

Etter å ha slått Barcelona forrige søndag, leder Real Madrid LaLiga med fem poengs forsprang på Barça, og har vunnet alle kampene unntatt én. Neste kamp er mot Valencia på lørdag kl. 21.00 CET, et lag som har et spesielt horn i siden til Vinícius...