Real Madrid mislykkes i å nå Final Four i Euroleague for første gang på fire år

Sluttspillet i Euroleague (kvartfinalene) er allerede ferdigspilt for to lag. Og kanskje som naturen tilsier, har det første og andre laget i den ordinære sesongen (Olympiakos, 1. plass, og Fenerbahçe, 2. plass) vært de første til å sikre seg en plass i Final Four, etter å ha eliminert lagene som kom med gjennom play-ins: Paris Basketball (7. plass) og Real Madrid (8. plass).

Dette blir første gang på fire år at Real Madrid ikke har nådd Final Four (semifinalen) i den europeiske toppturneringen i basketball, som de vant for siste gang i 2023. Det til tross for en god innsats fra Madrid, med et bedre første kvarter som ble sløst bort senere, og Madrid endte to poeng unna et comeback, 84-86.

De to andre finalistene kan bli avgjort i ettermiddag, mellom Panathinaikos (3.) og Anadolu Efes (6.), der Panathinaikos vinner 2-1, og Monaco (4.) mot Barcelona (5.), der Monaco leder 2-1.