Real Madrid mister Courtois i halvannen måned, spiller ikke mot Bayern München

Real Madrid kvalifiserte seg til kvartfinalene i Champions League, og den siste tidens seiersrekke ga laget et selvtillitsløft for resten av sesongen, med muligheten til å kjempe om LaLiga fortsatt mulig. Nå har det imidlertid oppstått et stort tilbakeslag: Keeper Thibaut Courtois har blitt skadet, og kan være ute i halvannen måned, noe som betyr at han går glipp av begge Champions League-kampene mot Bayern München, et lag som scoret ti mål i åttedelsfinalen mot Atalanta i Champions League.

Den belgiske keeperen ble byttet ut i pausen under tirsdagens kamp mot Manchester City. Ifølge AS kjente Courtois et stikk allerede under oppvarmingen, og legene ga ham grønt lys til å spille, men han forlot banen etter de første 45 minuttene, og Andriy Lunin kom inn i hans sted.

Den ukrainske keeperen, som bare har spilt tre og en halv kamp denne sesongen for Madrid, må ta plassen hans, slik han gjorde det meste av 2023/24-sesongen, inkludert forrige gang de spilte mot Bayern.

Courtois' skade og hvor mange kamper han går glipp av

Etter to dager med tester og hvile har Courtois blitt diagnostisert med en muskelskade i rectus femoris i høyre quadriceps. De fleste prognoser forventer at han vil bruke en og en halv måned på å komme seg, så utover de to Champions League-kampene vil han gå glipp av fem ligakamper: Søndagens derby mot Atlético de Madrid, og ytterligere fire i april etter landslagspausen.

Avhengig av hvordan han blir frisk, kan han rekke en eventuell semifinale i Champions League mot Liverpool eller PSG 28.-29. april og 5.-6. mai, samt en Clásico mot Barça i LaLiga 9. eller 10. mai.