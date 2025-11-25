Real Madrid mister keeperen sin på grunn av et virus før turen til Aten i Champions League

HQ

Thibaut Courtois reiser ikke med resten av Real Madrid-troppen til Aten for onsdagens Champions League-kamp mot Olympiakos. Klubben har informert om at han har blitt diagnostisert med en virusinfeksjon i mage-tarmkanalen.

I stedet vil Andriy Lunin ta hans plass. Ukraineren var den ukjente helten i 2023/24-sesongen, da Real Madrid vant LaLiga og Champions League og Courtois gikk glipp av mesteparten av sesongen på grunn av skade, men har knapt fått noen sjanser til å spille siden, og aldri under Xabi Alonso. De to andre målvaktene som reiser med laget er Fran González og Javi Navarro. Dean Huijsen har også vært borte fra laget i siste liten.

Det blir en viktig kamp for Real Madrid, som aldri har vunnet i Hellas mot greske lag i UEFA-turneringer: to uavgjort og fem tap. En seier her er viktig før neste måneds kamp mot Manchester City på Bernabéu.

