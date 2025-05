Real Madrid mister sin første legende til Paris Saint-Germain

HQ

Real Madrid-laget mister sin første legende på kvinnelaget. Olga Carmona har kunngjort sin avgang fra Real Madrid. Hun går til Paris Saint-Germain, og avslutter dermed sin fem år lange periode i den hvite klubben, en periode uten trofé, men hvor klubben viste en enorm vekst. Carmona, født i 2000, debuterte profesjonelt i 2017 i Sevilla, og kom til Real Madrid i 2020, hvor hun sto som kaptein.

Med landslaget vant hun Nations League 2024 og selvfølgelig VM 2023, der hun scoret vinnermålet mot England.

"Real Madrid ønsker å uttrykke sin takknemlighet og hengivenhet for alt hun har bidratt med til klubben vår, og for at hun alltid har representert Real Madrids verdier. Derfor vil hun forbli i hjertene til Real Madrid-fansen som en av de mest symbolske figurene i vår historie".

Real Madrid for kvinner, som ble grunnlagt i 2020 etter kjøpet av CD Tacón, har vokst mye de siste årene, men er fortsatt milevis unna FC Barcelona, Europas mest dominerende damelag i fotball. Nylig vant Real Madrid den første Clásico mot Barcelona ... etter å ha tapt de sytten foregående kampene. I LaLiga F ender Real Madrid alltid på andreplass, men avstanden blir mindre for hvert år (den siste sesongen endte Barcelona med 84 poeng og Madrid med 76 poeng).

Carmona forlater Real Madrid og går til Paris Saint-Germain, som er i en lignende posisjon: Frankrikes nest sterkeste damelag, men et godt stykke under Europas andre mest dominerende damelag, Olympique Lyon.