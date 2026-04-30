Real Madrid mister toppforsvareren Edy Tavares for resten av Euroleague-sluttspillet

Real Madrid vant den første kampen i Euroleague-sluttspillet, en serie med best av fem kamper mot Hapoel Tel Aviv, 86-82. Madrid, som har 18 seire på 19 hjemmekamper i Euroleague denne sesongen (bortestatistikken var ikke like god, og de endte på tredjeplass i den ordinære sesongen), ønsker å vinne enda en Euroleague-tittel og utvide rekorden for antall titler, som er 12 siden 1964.

De må imidlertid klare seg uten en av sine beste spillere, Edy Tavares, ettersom han har fått påvist en skade i det mediale sideleddet i venstre kne. Klubben har ikke spesifisert hvor lang tid det tar før han blir frisk, men i beste fall vil han være klar til finalen mellom 22. og 24. mai, dersom de kvalifiserer seg uten ham.

Den kappverdiske midtbanespilleren har spilt for Real Madrid siden 2017, og har vunnet to Euroleagues i 2018 og 2023, etter å ha blitt vraket av Cleveland Cavaliers i NBA. Lagkameraten Facundo Campazzo sa at Tavares er "70 % eller 80 % av forsvaret deres", og at han også er viktig i angrep (via AS).

Real Madrid spiller kamp 2 i sluttspillet i morgen, fredag 1. mai, kl. 20.45 norsk tid.