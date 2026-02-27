Real Madrid mot Manchester City IGJEN: Statistikk før den tiende kampen på fire år

HQ

Åttendedelsfinalene i Champions League bød på store overraskelser... eller mangel på overraskelser, ettersom Real Madrid og Manchester City ser ut til å møtes hvert eneste år i Champions Leagues utslagsspill. Tilfeldighetene har bestemt seg for å sette Madrid mot City igjen, og det blir den 16. offisielle kampen mellom de to lagene siden 2013, tiende gang de siste fire årene, i hver av de siste fem sesongene og i seks av de siste sju

Deres siste kamp var for bare to måneder siden, 10. desember, da City slo Madrid 2-1 på Bernabéu i ligafasen. I fjor slo imidlertid Madrid City to ganger på rad i sluttspillet, 2-3 på Etihad og 3-1 på Bernabéu.

På de 15 offisielle kampene har Real Madrid vunnet 5 ganger, City har vunnet 5 ganger, og det har vært 5 uavgjorte kamper.

De har nesten uavgjort i mål: Man City har scoret 26 ganger mot Madrid, mens Madrid har scoret mot Man City 25 ganger.

Emilio Butragueño, direktør for institusjonelle relasjoner, sa til Movistar at "vi kjenner hverandre godt, de har et stort lag, en stor spillerstall, jeg tror fansen vil nyte mye, det er kamper mellom to lag som ønsker å herske, med mange mål, en av de beste kampene du kan se på verdensbasis".

Det første oppgjøret spilles på Bernabéu den 10.-11. mars, og returoppgjøret spilles på Eithad den 17.-18. mars, tidspunktene er ennå ikke annonsert. Hvem tror du vinner denne gangen?