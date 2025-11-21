Real Madrid og Apple planlegger en "Infinite Bernabéu" i metaverse: se kamper hjemmefra som om du var derApple

Det eneste problemet er selvfølgelig at denne teknologien antagelig vil være eksklusiv for Apples VR/AR-hodesett, Apple Vision, som koster rundt 3 000 euro. Legg til at det koster airpods for å få virkelig oppslukende lyd, og plutselig høres det ikke like tiltalende ut som før...

Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, men hvis du hadde hatt teknologien, ville du likt å se en fotballkamp i Virtual Reality og late som om du var på stadion?