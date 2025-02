Real Madrid og Atlético de Madrid deler poengene i nok et kontroversielt derby

HQ

Det var ventet det mest opphetede Madrid-derbyet på lenge. Og resultatet tilfredsstilte ingen: 1-1, samme resultat som i den tidligere Liga-kampen i september. Real Madrid holder seg i toppen av LaLiga, kun ett poeng foran Atleti. Og hvis Barcelona vinner i Sevilla i kveld, blir de nummer tre, bare ett poeng bak Atleti.

De to omgangene av kampen kunne ikke vært mer forskjellige. Den første var anspent, med kvalitetsspill på begge sider, men knapt noen reell fare eller skudd på mål. Det virket som om de var mer redde for å få det første målet enn ivrige etter å score det første. Men Atleti hadde flaks, etter at VAR ringte dommeren og han dømte straffespark for en tramping av Tchoameni på Lino. Julián Álvarez scoret det første målet, og publikum på Santiago Bernabéu var rasende etter den siste tidens klager på dommersystemet.

Andre omgang ble dominert av Real Madrid. I hele kampen hadde Madrid 23 skudd, 9 på mål, mot 10 skudd og bare ett på mål for Atlético. Hvis de hadde spilt med samme innstilling fra start, kunne resultatet ha blitt annerledes. Et enkelt mål av Mbappé gjorde imidlertid at kampen var ganske åpen helt til slutten, og Atlético skapte fare på kontringer. De var ikke like heldige denne gangen som i desember i Barcelona.