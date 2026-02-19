Real Madrid og Barcelona er klare for to Clásicos til i kvinnenes Champions League: balansen er 22-1

HQ

Real Madrid slo Paris FC i utslagsspillet i Women's Champions League, med 5-2 sammenlagt, og sikret seg dermed kvalifisering til neste runde, kvartfinalene. Den dårlige nyheten er at de møter Barcelona, i en kamp med to kamper, og Barcelona får spille returoppgjøret hjemme, som er bekreftet å være Spotify Camp Nou.

Hvis den historiske statistikken fra Clásico for menn er nesten perfekt balansert (106 seire for Madrid, 105 for Barcelona og 52 uavgjort), er Clásico for kvinner en annen historie: Det har bare vært 22 offisielle Clásicos siden Real Madrid for kvinner ble grunnlagt i 2020, og Barcelona har vunnet alle bortsett fra én.

Den eneste gangen Real Madrid vant en Clásico for kvinner var i fjor, en 3-1-seier i LigaF, som likevel ikke spilte noen rolle for den endelige klassifiseringen ettersom Barcelona vant ligaen. Totalt har Barcelona scoret 77 ganger mot Real Madrid, og Madrid har bare scoret 10 mål mot erkerivalene...

Det blir likevel interessant å se hva som skjer videre i kvartfinalene i Women's Champions League, mellom 24. mars og 1. april.

Sluttspillkampene i Champions League for kvinner i kveld



Juventus mot Wolfsburg (18:45 CET, 17:45 GMT)



Man United mot Atleti (21:00 CET, 20:00 GMT)



Arsenal slo Oud-Heverlee Leuven 3-1, til sammen 7-1, og skal møte Chelsea i kvartfinalen.

De to andre playoff-kampene spilles i kveld: Alt ligger til rette for Juventus mot Wolfsburg, med 2-2 fra forrige uke, men Atlético de Madrid trenger et mirakel for å komme tilbake etter 3-0 mot Manchester United i forrige uke.