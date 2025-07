Real Madrid og Liverpool skal allerede være i dialog om en overgang fra Rodrygo

HQ

Rodrygo Goes har vært sterkt ryktet til å forlate Real Madrid denne sommeren. Nå som sesongen endelig er over, og etter å ha vært nesten fraværende fra klubb-VM, kan forhandlingene gjenopptas, før sommerens overgangsvinduer avsluttes 30. august (i Spanias LaLiga) og 1. september (i Englands Premier League), som ser ut til å være destinasjonen til den brasilianske spissen.

Etter å ha vært en nøkkelspiller i Real Madrids vellykkede erobringer av to Champions League-titler (2022 og 2024, med tilsvarende ligatitler), falt den brasilianske kantspilleren plutselig ut av form i siste halvdel av forrige sesong, med mange rapporter som indikerer en nedgang i hans mentale helse.

Det har blitt rapportert at flere Premier League-klubber har vist interesse for spilleren, som Manchester City, men det kan ende opp med at det blir Liverpool som finner et nytt hjem for spilleren, som har spilt for Real Madris siden 2019. Det er i hvert fall ifølge Alex Crook fra talk Sport (via Anfield Sector).

Ifølge hans opplysninger skal "innledende samtaler mellom Liverpool og Real Madrid om Rodrygo ha funnet sted", Ingenting er altså hugget i stein, da det antas at Rodrygo ønsker å bli værende i Real Madrid, men hans tilstedeværelse i startoppstillingen, med tanke på hans prestasjoner den siste tiden, allerede satt på sidelinjen av Xabi Alonso i klubb-VM uten noen klar forklaring, og tilstedeværelsen av nye spillere som Franco Mastantuono, Endrick og selvfølgelig duoen Vini-Mbappé, er ikke avgjort.

Det ville også være en måte for Real Madrid å innkassere en verdifull spiller på, etter allerede å ha gjort fire nysigneringer i sommer, innimellom snakk om en femte ... nettopp fra Liverpool.