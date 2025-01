Real Madrid og Maccabi Tel Aviv skriver historie i den mest målrike EuroLeague-kampen noensinne: 116-113

HQ

Real Madrid og Maccabi Tel Aviv skrev historie i går kveld i runde 21 av Turkish Airlines EuroLeague. Den spennende kampen endte 116-113, med totalt 229 poeng, noe som gjør det til det største resultatet noensinne i EuroLeagues historie (uten tilleggstid). Real Madrid vant kampen på hjemmebane og endte på åttendeplass, mens det israelske laget ligger nest sist.

Oppgjøret mellom Real Madrid og Maccabi Tel Aviv har vært den mest repeterte kampen i europeisk basketballhistorie, og gårsdagens kamp vil gå inn i historien. Allerede etter første omgang ble det satt rekord, med 57-63, den største stillingen noensinne i ligaens historie ved halvtid.

Madrid-spilleren Facundo Campazzo scoret karrierehøye 43, til tross for at han var den eneste spilleren som bommet på et frikast (25 poeng på Madrids side kom på den måten). Maccabi scoret alle 26 straffekastene, noe som er ny klubbrekord (rekorden for flest scorede straffekast er fra Real Madrid, i 2002 mot Ural Great: 34 skudd, ingen misset).

På slutten av kampen (som endte med et forsvarsspill som nektet en trepoenger fra Maccabi som ville ha ført kampen til overtid), var den samlede poengsummen på 229 poeng større enn den forrige rekorden: en kamp fra 2004 mellom Fortitudo Bologna og Zalgiris Kaunas, som endte 117-107 (224 poeng).

Hvordan er rekorden i EuroLeague sammenlignet med NBA?

229 poeng er en enorm rekord, men hvordan kan den sammenlignes med NBA? Kampen med flest poeng i den nordamerikanske ligaens historie (uten overtid) var i 1990, mellom Golden State Warriors og Denver Nuggets: 162-158. 101 poeng mer!