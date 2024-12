Real Madrid og Vinícius Jr. vinner Globe Soccer Awards 2024

HQ

Vinícius Jr. vant som kjent ikke Ballon d ' Or i år, til tross for at han ble hyllet som favoritt, men har siden tatt igjen det tapte med to andre trofeer: FIFA Best og Globe Soccer Awards, som ble delt ut i Dubai i går. Den brasilianske Real Madrid-spissen vant prisen for beste herrespiller, foran 17 andre finalister, deriblant Rodri Hernández.

Real Madrid vant stort i går kveld, og tok hjem prisene for beste herreklubb, beste trener (Carlo Ancelotti), samt beste midtbanespiller (Jude Bellingham). Bellingham vant også Maradona-prisen, som går til unge spillere. Klubbpresident Florentino Pérez ble også tildelt en spesialpris som beste klubbpresident gjennom tidene.

Som forventet vant Aitana Bonmatí prisen for beste kvinnespiller, og FC Barcelona vant prisen for beste kvinneklubb. Lamine Yamal ble også tildelt prisen for beste nye spiller.

Cristiano Ronaldo, som vant prisen for beste spiller i Midtøsten, ble intervjuet sammen med Thibaut Courtois i pre-showet. Han sa at han syntes det var urettferdig at Vinícius ikke vant Ballon d'Or. "Det var urettferdig etter min mening. Jeg sier det her foran alle sammen. De ga den til Rodri, han fortjente den også, men de burde ha gitt den til Vinicius fordi han vant Champions League og scoret i finalen".

Alle vinnerne av Globe Soccer 2024

Beste herrespiller: Vinicius Junior (Real Madrid)

Beste midtbanespiller: Jude Bellingham (Real Madrid)

Beste spiss: Vinicius Junior (Real Madrid)

Beste kvinnespiller: Aitana Bonmati (Barcelona)

Beste herreklubb: Real Madrid

Beste kvinneklubb: Barcelona

Beste trener: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Beste nye spiller: Lamine Yamal (Barcelona)

Maradona-prisen: Jude Bellingham

Beste agent: Jorge Mendes

Beste sportsdirektør: Piero Ausilio (Inter Milan)

Beste spiller fra Midtøsten: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Beste trener i Midtøsten: Jorge Jesus (Al Hilal)

Beste klubb i Midtøsten: Al Ain

Åpenbaringsprisen: Olympiakos

Hvis du er interessert, kan du sjekke hele listen over de nominerte her.