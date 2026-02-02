Real Madrid overlever skrekken i Vallecas, men Jude Bellingham blir skadet i fire uker

HQ

Real Madrid overlevde en svært komplisert kamp mot Rayo Vallecano, et nabolag fra Madrid som for tiden spiller i Europa for andre gang i historien, og som vanligvis ligger midt på tabellen i ligaen, men som ofte setter Real Madrid og Barcelona i alvorlige problemer (én uavgjort på begge denne sesongen).

Søndag vant Real Madrid 2-1 over Rayo, etter en åpningsscoring av Vinícius, en utligning av Jorge de Frutos, og i det 100. minutt på overtid, et straffespark omsatt av Kylian Mbappé, hans 22. mål i LaLiga, ti mer enn nest beste målscorer.

Med seieren er Real Madrid fortsatt med i kampen om LaLiga, bare ett poeng bak Barcelona, men tvilen fortsetter å øke rundt kvaliteten på spillet til laget, nå under Álvaro Arbeloa. Og en annen dårlig nyhet: Jude Bellingham er skadet igjen og blir borte i fire uker.

Den engelske midtbanespilleren, som har hatt andre skader denne sesongen, har pådratt seg en avrivning i semitendinosus-muskelen i venstre bein, og ifølge AS vil han gå glipp av fire uker, inkludert Champions League-sluttspillet mot Benfica og fire Liga-kamper.