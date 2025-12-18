Real Madrid overlever skrekken og slår knepent en klubb fra tredje nivå for å nå åttedelsfinalene i Copa del Rey

HQ

Real Madrid overlevde nok en skrekk i åttedelsfinalen i Copa del Rey, da de vant 3-2 mot Talavera, takket være to scoringer av Kylian Mbappé. Til tross for dominans, 70 % ballbesittelse og 22 skudd, klarte Real Madrid bare å score på et straffespark av Kylian Mbappé, et selvmål av Talavera-spilleren Manuel Farrando, og senere på et annet mål av Mbappé, et mykt skudd som spratt og hoppet fra hendene til keeper Jaime, som klarte å gjøre flere viktige redninger underveis i kampen.

Real Madrid senket imidlertid intensiteten i en kamp med mange rotasjoner, og til tross for at Tchouaméni og Bellingham kom inn i de siste minuttene, mistet Madrids midtbane ballen, og Talavera overgikk Madrid i ballbesittelse og skudd ... noe som resulterte i to mål, i det 80. og 91. minutt. I kampens aller siste spill gjorde Madrids andrekeeper Andriy Lunin en storartet redning, til stor fortvilelse for trener Xabi Alonso, som så hvordan kampen nesten glapp mellom fingrene på dem.

Så langt har den spanske cupen levert mye jevnere kamper enn vanlig mellom toppklubber og andre-, tredje- og fjerdedivisjonsklubber. Dagen før brukte Barcelona 75 minutter på å score det første målet i 2-0-seieren over Guadalajara.

Tidligere på onsdagen vant Atlético de Madrid 3-2 over Atlético Baleares. Og Villarreal, som ligger på fjerdeplass i LaLiga, tapte 2-1 for andredivisjonsleder Real Racing Club de Santander og ble slått ut av cupen før åttendedelsfinalene.