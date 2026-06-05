Real Madrid-presidenten kunngjør mystisk overgang til 150 millioner euro: Han vil forsøke neste uke hvis han blir gjenvalgt

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Florentino Pérez, som har vært Real Madrid-president i 23 år, fra 2000 og uavbrutt siden 2009, vil få en rival i valget for første gang på 20 år, Enrique Riquelme, en ung forretningsmann som lovet å signere Erling Haaland og Rodri i sitt sportslige prosjekt hvis han blir valgt (selv om Manchester City benektet at Haaland har en exit-klausul og truet med å ta rettslige skritt).

Riquelmes utspill (å love å betale medlemskapet til alle 100 000 Real Madrid-medlemmer hvis han blir valgt til president og spillerne ikke kommer) ble besvart av hans rival Florentino Pérez, kunngjorde sine tre første signeringer (trener José Mourinho og forsvarsspillerne Ibrahima Konaté og Denzel Dumfries) og brukte også et TV-show i beste sendetid i Spania til å kunngjøre planen sin: Han har til hensikt å gjennomføre den dyreste overgangen i klubbens historie denne sommeren.

Pérez offentliggjorde ikke hvilken spiller de ønsker å hente til Real Madrid, men han sa at han ikke er fra Premier League og at han er villig til å betale 150 millioner euro for en ny "galáctico". "Men først skal vi snakke med klubben, vi vil ikke gjøre det denne fyren gjorde."

Hvem kan være den mystiske Real Madrid-signeringen?

Pérez ønsket ikke å avsløre navnet på spilleren, men ryktene sier at det er tre kandidater: to fra Paris Saint-Germain, Vitinha eller João Neves, og en fra Bayern München, Michael Olise.

Vitinha og Neves er midtbanespillere, den posisjonen klubben trenger å forsterke, og begge kommer fra to Champions League-seire med PSG. Vitinha, 26 år gammel, regnes som en av lagets beste, mens Neves, 21 år, regnes som en av de beste unge spillerne. Olise, engelsk landslagsspiller på 24 år, er derimot mindre sannsynlig: Klubben trenger ikke flere spisser, og Pérez selv benektet at det var Olise, men ifølge AS skulle han være et av målene...

Hvis Real Madrid klarer å kjøpe en av disse spillerne for 150 millioner euro, vil det gjøre ham til den dyreste spilleren klubben noen gang har kjøpt, foran Jude Bellingham, som ble kjøpt for 127 millioner euro i 2023, og Eden Hazard, som ble kjøpt for 120,8 millioner euro i 2019.