Real Madrid-presidenten vil snakke med media kl. 18.00 i dag etter et krisemøte

Real Madrid holdt et krisemøte tirsdag, og klokken 18:00 CEST i dag vil klubbpresident Florentino Pérez møte opp i presserommet i Ciudad Real Madrid for å svare på spørsmål fra media.

Det er ikke kjent hva som vil bli kunngjort på dette ekstraordinære pressemøtet, men noen antyder at Pérez kan komme til å presentere sin avgang som klubbpresident, etter den sportslige fiaskoen de siste to sesongene, og spesielt denne uken. Real Madrid har hatt en sesong uten trofeer, to hvis vi ikke regner med den europeiske supercupen og Intercontinental Cup, de to siste titlene som klubben vant i slutten av 2024.

Real Madrid er i krise utover de sportslige resultatene. En klubb kan ikke forvente å vinne alle turneringer hvert eneste år, men denne sesongen har vært spesielt preget av flere konflikter på og utenfor banen, med krangelen mellom Tchouameni og Valverde i garderoben i forrige uke som den mest alvorlige.

Vi følger med for å få vite hva Florentino Pérez kommer til å kunngjøre i ettermiddag.