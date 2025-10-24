"Real Madrid raner", sa Lamine Yamal, og helvete brøt løs

HQ

72 timer før sesongens første Clásico mellom Real Madrid og Barcelona i LaLiga, har Lamine Yamal utløst kontroversen ved å si at Real Madrid "raner". Det skjedde i en samtale som en del av hans engasjement på Kings League, amatørfotballkonkurransen ledet av streamere, som ble opprettet i 2022 av Gerard Piqué. Konkurransen, som streames gratis på Twitch og YouTube, ble nylig utvidet til andre markeder i Europa, Latin-Amerika og til og med Midtøsten og Afrika.

Lamine Yamal, eier av La Capital FC, hans eget Kings League-lag som debuterte denne sesongen, snakket med Ibai Llanos, en av de mest populære streamerne i Spania, som også er eier av en av de opprinnelige Kings League-klubbene, Porcinos. Llanos, også en kjent Real Madrid-supporter, spurte Yamal om "Porcions virket som Madrid" for ham. Og Yamal svarte: "Ja, de raner, de klager, de gjør ting...".

"Å, Real Madrid raner?", avbrøt Ibai. Piqué, ved siden av ham, lo: "Man, alle vet det", etterfulgt av en rekke nervøse latter, og verten ba om ro.

Videoen gikk viralt, og Yamals ord utløste naturlig nok en stor kontrovers, med folk på den ene siden som hyllet ham og feiret ordene hans, og folk på den andre siden som var rasende og ba om en unnskyldning og respekt for rivalene sine. Journalister og eksperter i det populære TV-programmet El Chiringuito havnet i en av sine sedvanlige opphetede krangler, som også gikk viralt. Mediene utnyttet Yamals ord til å utnytte enten fanatisme eller angst hos sine culés eller madridistas lesere.

Tror Lamine Yamal virkelig at Real Madrid raner? Det spiller ingen rolle

I virkeligheten bør ikke Yamals ord tas ut av sin sammenheng: Det var en lettbent samtale mellom streamere som ertet hverandre (i et annet viralt øyeblikk spurte Llanos Yamal om han ville score på Bernabéu på søndag, og fotballspilleren svarte at han allerede hadde gjort det, "sist gang jeg gikk ... hvor mye, 0-4?"), og fortsatte å snakke om en konkurranse som ikke har noe med Real Madrid eller Barcelona eller profesjonell fotball å gjøre.

Samtalen ble faktisk gjort for å promotere det Kings League kaller "den nye Clásico", en kamp mellom Ibais Porcinos og Lamines La Capital som finner sted på fredag.

Om Yamal faktisk tror at Real Madrid raner og betaler dommere, er et annet tema. Sannsynligvis vil mange Real Madrid-spillere mene noe annet. Hva mener du om dette? Gikk Lamine Yamal for langt, eller blir folk rett og slett sinte på ingenting?