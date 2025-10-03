Real Madrid reagerer på Taylor Swifts navnedropping i sin nye sang, og Atleti svarer med en smekk

HQ

I tilfelle du har gjemt deg i en hule de siste ukene, har Taylor Swift sluppet et nytt album i dag, The Life of a Showgirl, som kommer sammen med en ny dokumentarfilm som vises på kinoer over hele verden. De tolv sangene på hennes tolvte album inneholder alle slags referanser, fra Shakespeares Hamlet i The Fate of Ophelia, til Elizabeth Taylor, en skuespillerinne Swift identifiserer seg med i navnesøstersangen, og en hyllest til George Michael i Father Figure.

En av de mest uventede referansene har vært en namedropping til Real Madrid i sangen Wish List (stilisert som Wi$h Li$t), som har blitt en av de mest omtalte sangene på albumet blant Swifties, ettersom den tilsynelatende avslører hennes ønsker om å slå seg til ro og få barn med Travis Kelce ("Have a couple kids, got the whole block looking like you", heter det i et av versene).

I sangen synger Taylor om ulike ønsker folk kan ha, og ett av dem er en kontrakt med Real Madrid: ("They want it all, They want a contract with Real Madrid").

Real Madrid reagerer på Taylor Swifts namedrop i Wish List

Henvisningen gikk ikke upåaktet hen for den spanske klubben, som i fjor lånte ut Santiago Bernabéu Stadium til popmegastjernen for to konserter i Madrid (to av de få konsertene de fikk lov til å holde på stadion).

Klubben postet "Now playing: Taylor Swift - Wi$h Li$t (2025)", med et bilde av Aurélien Tchouaméni med hodetelefoner. Kommentarfeltet ble raskt fylt med fans som delte falske bilder av Taylor i Real Madrid-skjorte og feiret at Swift tilsynelatende er en "madridista".

Atlético de Madrid deler også sin "ønskeliste"

Rivalene Atlético de Madrid sluttet seg til trenden og la også ut sin egen "ønskeliste", med Marcos Llorente og Pablo Barrios, to av spillerne som i dag har blitt innkalt til det spanske landslaget for de kommende VM-kvalifiseringskampene.

Innlegget er kun lagt ut på klubbens engelske konto. Atlético de Madrid stiller med tre av sine spillere i de to kommende kampene for Spania (Barrios, Llorente og Álex Baena), mens Real Madrid kun stiller med en av sine spillere i La Roja, Dean Huijsen (kaptein Dani Carvajal er skadet).

Det har blitt sagt mye om mangelen på Real Madrid-spillere på det spanske landslaget, og Atlético de Madrids Community Manager har kommet med en smart slengbemerkning til Real Madrid ... alt på grunn av Taylor Swift.