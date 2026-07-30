Real Madrid selger Gonzalo García til Fulham for 70 millioner euro (60 millioner pund)

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Real Madrid og Fulham har blitt enige om salget av spissen Gonzalo García for 70 millioner euro (60 millioner pund). García, som er et produkt av Real Madrids egen ungdomsakademi, bidro sterkt under klubb-VM sommeren 2025 og ble en del av A-troppen i sesongen 2025/26, men spilte kun som innbytter for Kylian Mbappé og scoret åtte mål, hvorav seks i LaLiga.

I Fulham vil han gjenforenes med treneren Álvaro Arbeloa, som han jobbet sammen med forrige sesong i Real Madrid, men også før det i Real Madrid Castilla, klubbens B-lag. Fulham skal, etter innspill fra Arbeloa, også være i ferd med å sikre seg midtbanespilleren César Palacios, også fra Real Madrid Castilla, som spilte fem kamper for A-laget i fjor.

Ifølge COPE selger Real Madrid alle rettighetene til spilleren, men beholder retten til en fortrinnsrett til tilbakekjøp. Varigheten på Garcías kontrakt med Fulham er foreløpig ukjent, men Real Madrid, som vet at han vil ha få sjanser til å spille på laget med Kylian Mbappé, Endrick og den kommende signeringen av Yan Diomandé, velger å selge ham og skaffe litt penger til å finansiere de nye signeringene.

Denne sommeren har Real Madrid solgt flere av sine egne spillere for store summer, blant annet Nico Paz (60 millioner euro), Víctor Muñoz (20 millioner euro), Álvaro Rodríguez (12,5 millioner euro) og Fran García (4 millioner euro).