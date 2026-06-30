Real Madrid skal angivelig være i ferd med å sikre seg enda et stort forsterkning til forsvaret, fra Inter Milano

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Real Madrid er ikke ferdig med signeringene, og nye rykter peker mot enda en viktig forsterkning i forsvaret, etter de bekreftede signeringene av Marc Cucurella og Ibrahima Konaté. I likhet med Denzel Dumfries, som nettopp har pakket kofferten etter å ha blitt slått ut av VM av Marokko – og som det går sterke rykter om at skal til Real Madrid, men som fortsatt ikke er offisielt bekreftet – skal det være en annen spiller fra Inter Milan, nemlig Alessandro Bastoni.

Senterbacken, som har vært en fast spiller for Inter Milan siden 2017 etter to sesonger på utlån til Atalanta og Parma, sies å være den hvite klubbens neste mål, ifølge AS. En overgang som kan koste rundt 60 millioner euro og som har godkjennelse fra både spilleren, som ønsker å spille for Madrid, og Inter Milan, som ifølge AS har et «utmerket» forhold til Real Madrid og har åpnet døren for spilleren.

Det spanske mediet melder imidlertid at situasjonen «endrer seg nesten daglig» og ikke vil bli løst med det første. Et eksempel: Nico Schlotterbeck fra Borussia Dortmund virket som et mål for Real Madrid, men etter skaden hans er den avtalen nå avblåst.

Ifølge AS forhandlet Bastoni først med Barcelona, men det var før han visste at José Mourinho skulle tilbake til Real Madrid neste sesong, noe som får ham til å «sette alt på vent» for å vente på en telefon fra Florentino Pérez...