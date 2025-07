Real Madrid slår Juventus med nød og neppe, mens Mbappe debuterer i klubb-VM

HQ

Real Madrid vant 1-0 over Juventus tirsdag i klubb-VM, og sikret seg en plass i kvartfinalen takket være en heading i andre omgang fra akademi-utdannede Gonzalo Garcia. Den unge spissen steppet inn i stedet for Kylian Mbappe, som gikk glipp av gruppespillet på grunn av sykdom, men fikk sin etterlengtede turneringsdebut som innbytter.

Garcias mål, som ble satt inn bare minutter ut i andre omgang etter et presist innlegg fra Trent Alexander-Arnold, var nok til å overvinne et gjenstridig Juventus-lag. Seieren gjør Real Madrid klar for en kvartfinale mot enten Borussia Dortmund eller Monterrey.

Mbappe kom inn i andre omgang til stor jubel fra et nesten fullsatt Hard Rock Stadium, og viste hvilken stjernestatus Real Madrid har i denne turneringen. Den franske spissen slet imidlertid med å gjøre en stor forskjell i sin første opptreden, og ble ofte isolert uten hjelp.

Juventus kom ut på banen og skapte tidlig spenning med Randal Kolo Muanis dristige chippforsøk og en rekke skarpe skudd fra Kenan Yildiz. Real Madrids forsvar, anført av den alltid pålitelige Thibaut Courtois, sto imidlertid godt imot presset. Juventus' keeper Michele Di Gregorio var også i toppform, og leverte en rekke avgjørende redninger som holdt laget hans inne i kampen og stillingen på det jevne.

Under den nye treneren Xabi Alonso begynte Real Madrid å finne rytmen, og de brukte sin foretrukne 3-4-3-oppstilling med selvtillit. Etter et tregt gruppespill viste laget glimt av skarpere rytme og nådeløs intensitet. En knepen seier som sikret avansement til kvartfinalen.