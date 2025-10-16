Real Madrid slår Partizan i EuroLeague-debuten for Theo Maledon med los Blancos

HQ

Real Madrid har slått tilbake etter nederlaget mot Virtus Bologna i første runde og tatt sin tredje strake seier i EuroLeague, noe som gjør at de nå ligger på andreplass på tabellen bak Zalgiris. Onsdagens kamp mot Partizan (93-86) på Movistar Arena i Madrid var spesiell for Real Madrids EuroLeague-debut for Theo Maledon.

Maledon, 24 år gammel fransk point guard fra ASVEL, som tidligere har vært fire år i NBA G League (Oklahoma City Blue) og NBA (Phoenix Suns), var en av de mest ettertraktede signeringene for Real Madrid, og etter å ha kommet seg etter skade under pre-season, har han endelig fått sin Real Madrid-debut med suksess: 16 poeng, 3 returer og 3 målgivende pasninger.

"Det føltes fantastisk, det føltes fantastisk å spille foran fansen vår, å starte på hjemmebane. Jeg følte definitivt kjærligheten som fansen ga oss, så jeg er veldig takknemlig for det", sa Maledon.

"Jeg har kjent Maledon siden han var barn, for han er på samme alder som sønnen min, og de har vært på landslaget sammen i mange år", sier Real Madrids nye trener, den tidligere spanske landslagssjefen Sergio Scariolo, til As."Og selv om jeg setter pris på hans fysiske allsidighet for shooting guard-rollen, er det Maledon som er en ren point guard i moderne basketball i hans aldersgruppe."

Trey Lyles, kanadisk-amerikaner og en annen NBA-veteran (Utah, Denver, San Antonio, Detroit og Sacramento), bidro med ytterligere 17 poeng. Madrid hadde total kontroll over kampen, 52-33 ved halvtid, selv om den serbiske klubben klarte å redusere avstanden til bare fire i det siste kvarteret.