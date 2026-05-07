Real Madrid smuldrer opp: Fede Valverde drar til sykehuset etter krangel med Aurelien Tchouameni

Akkurat da vi trodde at det ikke kunne bli verre i Real Madrid-garderoben, fikk vi nyheten om en opphetet krangel mellom Aurelien Tchouameni og Fede Valverde, som utviklet seg til en slåsskamp... og Valverde måtte på sykehuset. Ifølge det klubbkilder sier til flere medier, skal den franske og argentinske spilleren ha kranglet på onsdag under trening.

I stedet for å slutte fred, havnet spillerne i en ny krangel torsdag, som endte med at Tchouameni dyttet Valverde mot et bord. Valverde måtte på sykehus med et kutt som måtte behandles med sting. Såret var ikke alvorlig og skaden var et uhell, men det viser hvor dårlig forholdet mellom mange Real Madrid-spillere har blitt.

Hendelsen mellom Valverde og Tchouameni kommer etter en ørefik fra Antonio Rudiger rettet mot Álvaro Carreras, som skjedde for tre måneder siden, men som først ble kjent nå, samt flere rapporter om krangler som involverer Vinícius, Mbappé, Bellingham, Asencio og deler av staben, samt trener Álvaro Arbeloa selv, som angivelig ikke er på talefot med enkelte spillere.

Om bare tre dager møter Real Madrid FC Barcelona i en Clásico der de kan miste LaLiga hvis de ikke vinner i Barcelona. På kort sikt kan Mourinho komme som ny trener... men har mange krav, blant annet å kvitte seg med minst syv spillere.