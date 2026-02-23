Real Madrid-spiller Dean Huijsen beklager rasistisk asiatisk vits, men klubben gjorde det verre

HQ

Real Madrid-spilleren Dean Huijsen ba kineserne om unnskyldning etter å ha lagt ut et bilde som gjorde narr av en asiatisk person på grunn av formen på øynene hans. "Jeg ber oppriktig om unnskyldning til mine kinesiske venner. Jeg har tidligere videresendt innhold med støtende budskap uten å ville det. Det var helt utilsiktet, og jeg beklager den ulempen det har forårsaket".

Det allerede slettede innlegget viste en person av asiatisk avstamning, og to kommentarer fra brukere som sa at "til og med kineserne kaller ham kineser" og "man kan sette bind for øynene hans med tanntråd", ifølge EFE.

Men det største problemet er hvordan unnskyldningen ble sendt. Huijsen sendte unnskyldningen gjennom Real Madrids offisielle konto på Weibo, en populær sosial plattform i Kina. Klubben la imidlertid ikke ut unnskyldningen på noen andre sosiale medier eller på sine nettsider, noe som førte til mer kritikk fra Kina, som følte at klubben med vilje reduserte omfanget av unnskyldningen for å unngå kritikk internasjonalt.

Som rapportert av EFE, er dette ikke første gang Real Madrid er involvert i en rasismekontrovers med Kina. I 2024, før Champions League-finalen mot Borussia Dortmund, sang en fan en sang som ble beskrevet som "fornærmende og vulgær" av den kinesiske ambassaden i Spania, og klubben sendte ut en uttalelse der de avviste den "upassende oppførselen" fra supporteren.