Real Madrid-spiller Lucas Vázquez får avskjedsseremoni, men bak lukkede dører

Lucas Vázquez har vært en av de mer elskede spillerne i Real Madrids tropp det siste tiåret. Den galiciske høyrebacken har vært et av de mest ikoniske produktene fra klubbens ungdomssystem: Han kom til ungdomslaget i 2007, 16 år gammel, og klatret sakte opp gjennom Real Madrids C- og B-lag. Etter å ha vært utlånt til Espanyol i ett år, debuterte han endelig i hovedtroppen i september 2015, nettopp i 6-0-seieren over Espanyol.

Siden den gang har han vært en nøkkelspiller på laget, og han har vunnet 23 titler, inkludert fire ligatitler, seks Champions League-titler og én spansk cup, med 38 mål og 73 målgivende pasninger på 402 kamper. En respektert spiller blant lagkamerater og fans, selv om han sjelden fikk rampelyset og ofte ble brukt som innbytter, spesielt i de senere årene.

Vázquez gjorde sin siste opptreden i hvitt i 4-0-tapet mot PSG, den samme siste kampen som klubblegenden Luka Modric. Kroaten, sammen med trener Carlo Ancelotti, mottok en stor og tårevåt hyllest 24. mai, i deres siste kamp på Bernabéu. Det var også Vázquez' siste kamp i "Det hvite hus", det visste alle, og han fikk stående ovasjoner, men ikke noe offisielt rampelys.

Den 34 år gamle spilleren, hvis kontrakt ikke ble fornyet og hvis fremtid er uavklart, vil endelig få en avskjedsseremoni i morgen, torsdag 17. juli, klokken 13:00 CEST på Real Madrid City i Valdebebas, klubbens offiserer i utkanten av Madrid. Det blir derfor en lukket hyllest, i motsetning til den Modric fikk, i nærvær av president Florentino Pérez og andre funksjonærer fra klubben.

"Lucas Vázquez representerer på en eksemplarisk måte verdiene til Real Madrid, noe som har gjort ham til en av de mest elskede spillerne blant fansen vår", sa Florentino. "Lucas Vázquez symboliserer det harde arbeidet, utholdenheten, ydmykheten og vinnerånden som er avgjørende for å lykkes i denne trøyen. Han er en spiller som har alle madridistas kjærlighet og anerkjennelse. Real Madrid er og vil alltid være hans hjem."