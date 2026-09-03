Real Madrid-spilleren Raúl Asencio ble frikjent i rettssaken om sexvideoen, men får hard kritikk fra Mourinho

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Raúl Asencio, forsvarsspiller i Real Madrid, er frikjent i rettssaken om sexvideoen som involverte en 16-åring og som ble filmet av tre av hans venner i 2023. Han ble opprinnelig tiltalt for å ha vist videoen på telefonen til en tredjeperson, noe som utgjorde en forbrytelse knyttet til avsløring av hemmeligheter og spredning av barnepornografi.

Asencio deltok ikke i den seksuelle handlingen og filmet ikke videoen, og etter at de to kvinnene som var med i videoen tilga de fire spillerne, ble Asencio frikjent. De tre andre spillerne har akseptert en fengselsstraff på ett år for å ha filmet videoen.

Mourinho irettesetter Asencio for fyllekjøring

Rettssaken om sexvideoen ble avsluttet én dag etter at det ble kjent at Asencio hadde blitt siktet for fyllekjøring: han ble stoppet i august i fjor mens han var på ferie på Gran Canaria; han ble stoppet ved en rutinemessig kontroll, og alkoholtester viste at han hadde over fire ganger den tillatte promillen. Han ble sluppet fri og fikk en bot på 14 400 euro samt to måneders førerkortinndragelse.

I en reaksjon på denne nyheten sa Real Madrid-trener José Mourinho på pressekonferansen før seriekampen på fredag at han var misfornøyd med det som hadde skjedd, og uttalte at «vi gjør alle feil, men gjentatte feil er en annen sak».

Først roste Mourinho Asencios profesjonalitet og sa at han trener hardere enn noen andre og nå fokuserer på å komme seg etter skaden. «På Valdebebas er han en ekte profesjonell. Da han var i form, var det ingen som trente hardere eller bedre enn ham; nå som han er skadet, er han den første som kommer og den siste som drar. Det er en ekstrem dedikasjon til rehabiliteringen hans.»

«Men en Real Madrid-spiller er en Real Madrid-spiller 24 timer i døgnet, syv dager i uken og 12 måneder i året», la Mourinho til. «Alt du gjør utenfor ditt profesjonelle virkeområde skader prestisjen til en klubb som er uantastelig. Med dette sier jeg at jeg ikke er fornøyd. Vi gjør alle feil, men akkumulerte feil er en helt annen sak».

Real Madrid innledet en disiplinærsak mot Asencio, som vil være skadet i minst to uker, så i det minste slipper Mourinho å forholde seg til situasjonen under kampene en stund...