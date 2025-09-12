Real Madrid-spilleren Raúl Asencio innrømmer feil, og en av klagerne trekker saken, men vil likevel gå til rettssak

HQ

Raúl Asencio, Real Madrid-spilleren som ble kjent forrige sesong på grunn av skadene til Militao og Carvajal, har innrømmet at han gjorde en "feil" da han viste en sexvideo tatt opp uten samtykke til en venn. Som et resultat av dette har en av de to kvinnene som anmeldte Asencio trukket tilbake anmeldelsen mot spilleren, etter å ha mottatt en unnskyldning med en "uttrykkelig erkjennelse" av de faktiske forholdene som ble tillagt ham, og en økonomisk kompensasjon.

Asencio ble anklaget og siktet for å ha vist en venn en video tatt opp av tre av hans tidligere lagkamerater på Real Madrids akademi, der han hadde seksuelle forhold til to jenter, hvorav den ene var under 18 år på det aktuelle tidspunktet (2023). Dette utgjør en forbrytelse som innebærer avsløring av hemmeligheter og deling av barnepornografi.

De tre andre tiltalte, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez og Andrés García, var på det tidspunktet spillere fra Real Madrid Castilla, B-laget deres, og tok opp videoen uten å fortelle jentene om det, og delte den senere via WhatsApp-grupper. Alle tre ble fjernet fra Real Madrid. Asencio deltok ikke i det seksuelle møtet, men mottok videoen og viste den til en annen person på telefonen sin (angivelig den daværende kjæresten til en av jentene).

Den andre klageren, den som var mindreårig på det aktuelle tidspunktet, opprettholder anklagen mot Asencio, og påtalemyndigheten krever to og et halvt års fengsel for ham for to forbrytelser mot privatlivets fred for Asencio, og fire år og syv måneder for de tre andre tiltalte som tok opp og distribuerte videoen uten samtykke. Rettssaken vil bli avholdt på Gran Canaria, og har ennå ikke fått noen dato.