Real Madrid-spilleren Raúl Asencio skal for retten for å ha delt en seksuell video med en mindreårig

HQ

Raúl Asencio, 22 år gammel Real Madrid-spiller som rykket opp fra B-laget denne sesongen, er fortsatt involvert i en rettssak: Han er mistenkt for å ha delt en seksuell video med en mindreårig, og har blitt innkalt til en dommer på Kanariøyene og vil bli stilt for retten sammen med tre tidligere kolleger fra Real Madrids ungdomssystem (bare Asencio er fortsatt ansatt i Real Madrid, resten er ikke lenger tilknyttet klubben).

Asencio er tiltalt sammen med Andrés García, Ferrán Ruiz og Juan Rodríguez for avsløring av hemmeligheter (distribusjon av intime bilder uten tillatelse) samt barnepornografi, siden bildene viser en ung kvinne som var 16 år på det tidspunktet.

García, Ruiz og Rodríguez (20 og 21 år gamle på det aktuelle tidspunktet) hadde i juni 2023 samtykkende sex med to jenter på 16 og 18 år, og en av guttene spilte inn en video. Til tross for at jentene ba ham om å slette den fra telefonen, ble videoene beholdt og sendt til flere WhatsApp-grupper.

Asencios involvering i alt dette kommer da han en uke etter hendelsen ba en av guttene (Juan) om å sende ham videoen via WhatsApp, på en måte som gjør at man bare kan se den én gang, slik at han ikke kunne beholde den. Imidlertid viste han det til en tredje person, det er avsløringen av hemmeligheter, og det er grunnen til at dommeren fortsatt opprettholder sin tiltale i forbrytelsen, som rapportert via EFE.

Hvem viste Raúl Asencio den seksuelle videoen til?

Et viktig faktum for å forstå konteksten av hans involvering i forbrytelsen er at den tredje personen som Asencio viste videoen til, som rapportert av El Confidencial den 2025. februar, var den daværende kjæresten til en av jentene som var involvert i det seksuelle møtet.

"Personen han viste den til, var den daværende kjæresten til en av jentene. Denne tredje personen fikk vite av Asencio at jenta hadde hatt et seksuelt forhold, noe han ikke visste om på det tidspunktet. Slik fikk jentene vite at sexvideoen ble spredt bak deres rygg, og de gikk for å anmelde det til Guardia Civil", sier El Confidencial, som hadde tilgang til dommen i januar i fjor, da provinsdomstolen i Las Palmas avviste Asencios anke.

Det var Asencio selv som inkriminerte seg selv da han senere sa, i en stemmechat til denne personen: "Hei, kompis, jeg viste det til deg fordi Juan sendte det til meg". Men Asencio deltok ikke i det seksuelle møtet - og tok dermed ikke opp noe - og delte ikke videoen gjennom andre gruppechatter, der det kom til dels svært nedverdigende kommentarer. Det han gjorde var å be om videoen "vel vitende om at den var innhentet uten samtykke fra de potensielle ofrene og beholdt mot deres krav om at den skulle slettes" - som dommeren sa - som ble sendt på en måte som gjorde at han ikke kunne beholde den på telefonen sin, og viste den til en annen, kjæresten til en av jentene ... som endte opp med å være nøkkelen til at hele forbrytelsen ble anmeldt.