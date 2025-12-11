Real Madrid-spillerne støtter treneren sin etter rykter om nød: "Garderoben står 100 prosent bak Xabi Alonso"

HQ

Real Madrid tapte 2-1 mot Manchester City på Bernabéu, men Xabi Alonsos rolle som hovedtrener for laget er ikke i umiddelbar fare. Til tross for nederlaget (som langt fra er kritisk, ettersom laget fortsatt er blant de åtte beste på Champions League-tabellen med to spilledager igjen), konkurrerte laget med mye høyere intensitet enn forrige søndag mot Celta de Vigo, der de tapte 2-0.

Det har gått rykter om at klubben vurderer å sparke trener Xabi Alonso etter en rekke dårlige resultater i LaLiga som har ført til at de har mistet førsteplassen i turneringen. Men etter kampen snakket alle spillerne som ble intervjuet av pressen åpenhjertig om treneren, og viste en følelse av samhold som de ønsker å ta med seg til fansen, som begynner å bli lei av de dårlige resultatene og ofte ble plystret og buet på Bernabéu i går kveld.

Rodrygo, som endelig fikk slutt på tørken med sitt første mål for Real Madrid siden mars, sa at "ting går ikke bra, og jeg ønsket å vise at vi alle er sammen om dette, med treneren vår. Det er mye snakk, men jeg ønsket å si dette: Vi er alle sammen om dette, og vi trenger dette samholdet for å fortsette fremover og nå målene våre".

Målvakt Thibaut Courtois sa at "jeg synes vi i dag viste at vi står bak manageren, at vi spilte bra og ga 100 prosent", og at han føler de spilte en god kamp, men "det var bare ikke meningen at det skulle skje".

Forsvarsspilleren Raúl Asencio sa noe av det samme: "det eneste jeg kan si er at garderoben forstår budskapet som Xabi Alonso formidler, at garderoben står 100 % bak Xabi Alonso, og at hverdagen i Valdebebas er veldig, veldig bra", og Jude Bellingham sa at treneren er "fantastisk", og at han personlig har et utmerket forhold til ham.