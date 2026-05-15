Real Madrid står alene igjen i NBA Europe-prosjektet, som begynner å ligne på en ny "Superleague

HQ

NBA Europe-prosjektet begynner å gå i oppløsning allerede før det har startet, og for øyeblikket er det bare Real Madrid av de beste basketballagene i Europa som fortsatt er forpliktet til de nordamerikanske planene om å lage en ny liga i Europa, med en blanding av gamle og nye lag, som skal starte i 2027/28-sesongen... med rykter fra L'Equipe om at den kan bli utsatt til 2028/29.

Onsdag kunngjorde LDLC ASVEL Villeurbanne i Lyon at de har signert en avtale om å forbli lojale mot EuroLeague. Den franske klubben signerte den samme avtalen som ti andre av de 13 hovedlagene/aksjonærene i konkurransen: Efes, Baskonia, Barcelona, Maccabi, Olimpia Milan, Olympiakos, Panathinaikos, Bayern München, Zalguiris Kaunas og CSKA.

ASVELs president, den tidligere NBA-spilleren Tony Parker, sier til L'Equipe at de ønsker å gå inn i NBA Europe og tror det vil skje etter hvert, men at de ikke ønsker å forlate Euroleague ennå. "Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å bringe de to ligaene nærmere hverandre, og vi tror vi har en grunnleggende rolle å spille. Men hvis vi bare går sammen med NBA nå, uten videre utvikling, vil vi ikke være i stand til å bygge noe som helst. Den eneste måten å ha en sterk liga på, er å ha den beste ligaen."

ASVELs sak er kanskje en overraskelse, fordi de bare har vært i Euroleague siden 2019, har vært et av de dårligste lagene hvert år (bare åttende seier på 38 kamper denne sesongen), og har blitt truet av Euroleague for å ha et lønnsgrunnlag som er mye mindre (4,55 millioner euro) enn minimumskravet fra ligaen (5,85 millioner).

Ifølge AS var det forventet at ASVEL ville forlate Euroleague og bli med i FIBA Champions League (tredje nivå i Europa), som et mellomtrinn før de ble med i NBA, men usikkerheten rundt NBA-prosjektet, spesielt med hensyn til finansiering og lag, førte til at de signerte en 10-årsavtale med Euroleague, med en utmeldingsklausul på 10 millioner euro hvis de bestemmer seg for å forlate ligaen før 2036.

Real Madrid, det siste laget som forblir forpliktet til NBA Europe

Med ASVEL har 11 av de 13 lagene som også er hovedaksjonærer i Euroleague, lovet lojalitet til konkurransen ved å signere 10-årskontrakten. Det er kun Fenerbahçe og Real Madrid som ikke har signert, og ifølge Marca skal Fenerbahçe ha gitt sitt ord til Euroleague om at de vil signere for Euroleague når valgprosessen deres er over.

Dermed står Real Madrid igjen som det eneste laget som er villig til å forlate Euroleague med en gang og satse på NBA Europe-prosjektet, som ikke har klart å tiltrekke seg interesse fra de beste og etablerte basketballagene på det gamle kontinentet. Dette kan bety at selv om Real Madrid får lov til å spille i Euroleague neste sesong som et "wild card", vil de slutte å være aksjonærer og tape mye penger i inntekter ... eller enda verre, bli med i FIBA Champions League mens de venter på at NBA Europe skal starte om ett eller to år, noe som vil sette dem opp mot mye lavere rangerte klubber, noe som vil irritere fansen deres.

Dette har brakt tilbake sammenligninger med det mislykkede fotballprosjektet"Super League", et forsøk på å utfordre UEFA Champions League som mistet all støtte fra andre klubber. Det er ironisk fordi Real Madrid for øyeblikket er i EuroLeague-finalen, med mål om å vinne sin rekordstore 12. Euroleague-tittel denne sesongen.